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Тарифы на сотовую связь

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ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА

Название, оператор Абонентская плата, ⃏ Включено в аб. плату Подключение, ⃏
Yota 880
2000 мин.
30 Гб
 бесплатно Подробнее

Сотовые операторы

Название Количество абонентов
8 800 250-08-90
104 100 000
8 800 700-06-11
109 900 000
8 800 550-05-00
77 000 000
8 800 555-06-11
38 900 000
(495) 125-88-88
57 773
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НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Название, оператор Абонентская плата, ⃏ Включено в аб. плату Подключение, ⃏
Билайн 600
500 мин.
безлимитный интернет
 бесплатно Подробнее
Tele2 1500
2000 мин.
500 SMS
50 Гб
 бесплатно Подробнее
Tele2 500
500 мин.
50 SMS
безлимитный интернет
 бесплатно Подробнее