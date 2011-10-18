Тарифы на сотовую связь
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА
|Название, оператор
|Абонентская плата,
|Включено в аб. плату
|Подключение,
|880
|
2000 мин.
30 Гб
|бесплатно
|Подробнее
Сотовые операторы
|Название
|Количество абонентов
|
8 800 250-08-90
|104 100 000
|
8 800 700-06-11
|109 900 000
|
8 800 550-05-00
|77 000 000
|
8 800 555-06-11
|38 900 000
|
|
(495) 125-88-88
|57 773
НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
|Название, оператор
|Абонентская плата,
|Включено в аб. плату
|Подключение,
|600
|
500 мин.
безлимитный интернет
|бесплатно
|Подробнее
|1500
|
2000 мин.
500 SMS
50 Гб
|бесплатно
|Подробнее
|500
|
500 мин.
50 SMS
безлимитный интернет
|бесплатно
|Подробнее