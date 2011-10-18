Вход
Мобильный тариф от компании МегаФон

МегаФон — Онлайн + Интернет S

изменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 400 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 400 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
Более 5120 Мб
2,5 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Пакет интернета зависит от подключенной опции:

  • Интернет S: 5 ГБ за 400 руб./мес.
  • Интернет M: 12 ГБ за 550 руб./мес.
  • Интернет L: 20 ГБ за 900 руб./мес.
  • Интернет XL: 30 ГБ + ночной безлимит за 1300 руб./мес.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.