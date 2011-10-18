Мобильный тариф от компании МегаФон
МегаФон — Онлайн + Интернет Sизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 400 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
- Более 5120 Мб
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2,5 ₽за каждые следующие 1 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
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Пакет интернета зависит от подключенной опции:
- Интернет S: 5 ГБ за 400 руб./мес.
- Интернет M: 12 ГБ за 550 руб./мес.
- Интернет L: 20 ГБ за 900 руб./мес.
- Интернет XL: 30 ГБ + ночной безлимит за 1300 руб./мес.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.