Мобильный тариф от компании Danycom
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Посекундная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 секунд0,05 ₽за секунду
- Другие операторы
-
с 1 секунд0,05 ₽за секунду
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 SMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3 ₽
- Международные номера
-
с 1 SMS7 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
-
3 ₽за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.