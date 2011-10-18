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Мобильный тариф от компании Danycom

Гелий

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Посекундная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 секунд
0,05 ₽
за секунду
Другие операторы
с 1 секунд
0,05 ₽
за секунду
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 SMS
3 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
3 ₽
Международные номера
с 1 SMS
7 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
3 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.