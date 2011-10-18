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Мобильный тариф от компании WhyFly

Деловой-360

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 400 мин., 400 SMS, 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 360 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 360 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 401 минут
0,75 ₽
за минуту

Звонками внутри сети считаются звонки абонентам WhyFly и Билайн

Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 400 SMS
бесплатно
месяц
с 401 SMS
0,25 ₽
Другие операторы
с 1 до 400 SMS
бесплатно
месяц
с 401 SMS
0,25 ₽
MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 400 MMS
бесплатно
месяц
с 401 MMS
0,25 ₽
Другие операторы
с 1 до 400 MMS
бесплатно
месяц
с 401 MMS
0,25 ₽
Интернет
Более 5120 Мб
100 ₽
за каждые следующие 4096 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.