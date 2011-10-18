Мобильный тариф от компании WhyFly
Деловой-360изменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 360 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 401 минут0,75 ₽за минуту
Звонками внутри сети считаются звонки абонентам WhyFly и Билайн
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 400 SMSбесплатномесяцс 401 SMS0,25 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 400 SMSбесплатномесяцс 401 SMS0,25 ₽
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 400 MMSбесплатномесяцс 401 MMS0,25 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 400 MMSбесплатномесяцс 401 MMS0,25 ₽
Интернет
- Более 5120 Мб
-
100 ₽за каждые следующие 4096 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.