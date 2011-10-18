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Мобильный тариф от компании WhyFly

Деловой-700

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 600 мин., 15 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 700 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 700 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 601 минут
2 ₽
за минуту

Звонками внутри сети считаются звонки абонентам WhyFly и Билайн

По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 601 минут
3 ₽
за минуту

Звонками внутри сети считаются звонки абонентам WhyFly и Билайн

Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 600 SMS
бесплатно
месяц
с 601 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 600 SMS
бесплатно
месяц
с 601 SMS
1,5 ₽
MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 600 MMS
бесплатно
месяц
с 601 MMS
6,45 ₽
Другие операторы
с 1 до 600 MMS
бесплатно
месяц
с 601 MMS
6,45 ₽
Интернет
Более 15360 Мб
300 ₽
за каждые следующие 20480 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.