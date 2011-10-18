Мобильный тариф от компании WhyFly

Деловой-1150 изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 1500 мин., 20 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 1 150 ₽ в месяц