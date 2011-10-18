Мобильный тариф от компании WhyFly
Деловой-1550изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 550 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 3 001 минут2 ₽за минуту
Звонками внутри сети считаются звонки абонентам WhyFly и Билайн
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,5 ₽
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS6,45 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 3 000 MMSбесплатномесяцс 3 001 MMS6,45 ₽
Интернет
- Более 25600 Мб
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300 ₽за каждые следующие 20480 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.