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Мобильный тариф от компании WhyFly

Деловой-1550

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 3000 мин., 3000 SMS, 25 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 1 550 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 550 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 3 001 минут
2 ₽
за минуту

Звонками внутри сети считаются звонки абонентам WhyFly и Билайн

Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
1,5 ₽
MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 3 000 MMS
бесплатно
месяц
с 3 001 MMS
6,45 ₽
Другие операторы
с 1 до 3 000 MMS
бесплатно
месяц
с 3 001 MMS
6,45 ₽
Интернет
Более 25600 Мб
300 ₽
за каждые следующие 20480 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.