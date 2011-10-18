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Мобильный тариф от компании Win mobile

Форсаж

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 15 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 400 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 400 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Крым, Севастополь, Краснодарский край
Внутри сети
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Другие регионы России
Другие операторы
с 1 минут
9,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Крым, Севастополь, Краснодарский край
Внутри сети
с 1 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2 ₽
Другие регионы России
Другие операторы
с 1 SMS
2,5 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
15360 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.