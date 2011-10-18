Твой изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 150 мин., 150 SMS, 10 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 250 ₽ в месяц