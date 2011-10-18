Мобильный тариф от компании Win mobile
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 250 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Крым, Севастополь, Краснодарский край
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 151 минут1 ₽за минуту
Другие регионы России
- Другие операторы
-
с 1 минут3 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Крым, Севастополь, Краснодарский край
- Внутри сети
-
с 1 SMSбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 150 SMSбесплатномесяцс 151 SMS1 ₽
Другие регионы России
- Другие операторы
-
с 151 SMS1 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- 10240 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.