Мобильный тариф от компании Win mobile
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- Подключение
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- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На все номера России
- Внутри сети
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с 1 минут3 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут3 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На все номера России
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,95 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
-
10 ₽за каждые 100 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.