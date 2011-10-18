Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 500 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На все номера России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 501 минут1,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На все номера России
- Внутри сети
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS2,5 ₽
На номера домашнего региона
- Внутри сети
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 50 SMSбесплатномесяцс 51 SMS1,5 ₽
MMS
На все номера России
- Внутри сети
-
с 1 MMS5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS5 ₽
Интернет
- Более 40960 Мб
-
50 ₽за каждые следующие 500 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При подключении до 27.02.2019 на весь год предоставляется бесплатный Wi-Fi в метро
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.