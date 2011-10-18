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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 500 мин., 50 SMS, 40 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 500 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На все номера России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 501 минут
1,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На все номера России
Внутри сети
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
2,5 ₽
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 до 50 SMS
бесплатно
месяц
с 51 SMS
1,5 ₽
MMS
На все номера России
Внутри сети
с 1 MMS
5 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
5 ₽
Интернет
Более 40960 Мб
50 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При подключении до 27.02.2019 на весь год предоставляется бесплатный Wi-Fi в метро

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.