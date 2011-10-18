Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 335,59 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
На местные номера
- Другие операторы
-
с 401 минут1,71 ₽за минуту
Междугородная связь
- Другие операторы
-
с 1 минут3,21 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS1,61 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 1 000 SMSбесплатномесяцс 1 001 SMS1,61 ₽
MMS
По всей России
- Внутри сети
-
с 1 MMS6,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS6,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 7168 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.