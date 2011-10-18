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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 300 2016

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 400 мин., 1000 SMS, 7 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 335,59 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 335,59 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
По всей России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
На местные номера
Другие операторы
с 401 минут
1,71 ₽
за минуту
Междугородная связь
Другие операторы
с 1 минут
3,21 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По всей России
Внутри сети
с 1 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
1,61 ₽
Другие операторы
с 1 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 001 SMS
1,61 ₽
MMS
По всей России
Внутри сети
с 1 MMS
6,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
6,9 ₽
Интернет
Объем трафика
7168 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.