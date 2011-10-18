Мобильный тариф от компании Билайн
Всё включено L 2012изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 457,62 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
- Внутри сети
-
с 501 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 501 минут1,71 ₽за минуту
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 501 минут3,21 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут10,7 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут10,7 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 до 400 SMSбесплатномесяцс 401 SMS1,44 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 400 SMSбесплатномесяцс 401 SMS1,44 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 до 100 SMSбесплатноденьс 101 SMS3,16 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3,16 ₽
MMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 MMS10,65 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS10,65 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS10,65 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS10,65 ₽
Интернет
- Более 3072 Мб
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1,1 ₽за каждые следующие 5 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.