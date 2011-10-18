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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё включено L 2012

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 500 мин., 400 SMS, 3 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 457,62 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 457,62 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 501 минут
бесплатно
Другие операторы
с 501 минут
1,71 ₽
за минуту
На номера других регионов России
Внутри сети
с 501 минут
3,21 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
10,7 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
10,7 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 до 400 SMS
бесплатно
месяц
с 401 SMS
1,44 ₽
Другие операторы
с 1 до 400 SMS
бесплатно
месяц
с 401 SMS
1,44 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 до 100 SMS
бесплатно
день
с 101 SMS
3,16 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
3,16 ₽
MMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 MMS
10,65 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
10,65 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
10,65 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
10,65 ₽
Интернет
Более 3072 Мб
1,1 ₽
за каждые следующие 5 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.