Мобильный тариф от компании Билайн

Всё включено L 2012 изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 500 мин., 400 SMS, 3 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 457,62 ₽ в месяц