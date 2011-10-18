Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
1 ₽за минуту
- Другие операторы
-
2 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
3 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
2,5 ₽за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
14 ₽за минуту
«Билайн» Казахстан Кыргызстан Армения
- Внутри сети
-
3 ₽за минуту
"Билайн" Грузия
- Внутри сети
-
9 ₽за минуту
"Билайн" Таджикистан
- Внутри сети
-
2,5 ₽за минуту
Другие операторы Таджикистан
- Международные вызовы
-
11 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
14 ₽за минуту
Узбекистан
- Международные вызовы
-
3,5 ₽за минуту
Азербайджан и Беларусь
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
Туркменистан
- Международные вызовы
-
11 ₽за минуту
Молдова
- Международные вызовы
-
18 ₽за минуту
Другие операторы Армения
- Международные вызовы
-
18 ₽за минуту
Казахстан
- Международные вызовы
-
8 ₽за минуту
Кыргызстан
- Международные вызовы
-
13 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Внутри сети
-
2,5 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
1 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
18 ₽за минуту
Все операторы Абхазия
- Международные вызовы
-
18 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Япония
- Международные вызовы
-
5 ₽за минуту
Южная Корея
- Международные вызовы
-
5 ₽за минуту
Монголия
- Международные вызовы
-
1,8 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,75 ₽
- Другие операторы
-
1,75 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
3,45 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,45 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
2,95 ₽
MMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
6,6 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
6,6 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,95 ₽за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.