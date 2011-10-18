Мобильный тариф от компании МТС
Smart+ (с понедельной оплатой)изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 175 ₽ в неделю
- прямой номер: 213,4 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 350 минутбесплатнонеделяс 350 минутбесплатно
- Городские номера
-
с 0 до 350 минутбесплатнонеделяс 350 минут1,5 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
Выделенные сети (спутн.)
- Международные вызовы
-
79 ₽за минуту
Все страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 350 SMSбесплатнонеделяс 350 SMS1,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 350 SMSбесплатнонеделяс 350 SMS2,8 ₽
Все страны
- Международные номера
-
5,25 ₽
MMS
Все страны
- Международные номера
-
9,9 ₽
МТС Россия
- Внутри сети
-
9,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 7168 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
290 ₽
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: МТС России - 350.00, Все операторы домашнего региона - 350.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МТС России - 350.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МТС России - 350.00, Все операторы домашнего региона - 350.00
Комментарий
Указана ежеНЕДЕЛЬНАЯ абонентская плата, ежеНЕДЕЛЬНЫЕ пакеты минут, смс и Интернет.
Неиспользованные остатки пакетов интернета, минут, SMS переносятся на следующую неделю
Условия тарификации в роуминге за границей узнавайте на сайте оператора.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.