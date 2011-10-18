Мобильный тариф от компании МТС

Smart+ (с понедельной оплатой) изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 350 мин., 350 SMS, 7 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 0 ₽

абонентская плата 175 ₽ в неделю