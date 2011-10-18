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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 7 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 7 ₽ в день
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 минут
1,5 ₽
за минуту
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Страны СНГ
Международные вызовы
с 1 минут
30 ₽
за минуту
Европа и страны Балтии
Международные вызовы
с 1 минут
49 ₽
за минуту
Международные операторы
Международные вызовы
с 1 минут
69 ₽
за минуту

Кроме стран СНГ, Балтии и Европы

Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,5 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2,5 ₽
Международные операторы
Международные номера
с 1 SMS
5,5 ₽
MMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 MMS
5,5 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
5,5 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
5,5 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
5,5 ₽
Интернет
Более 5120 Мб
50 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
399 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.