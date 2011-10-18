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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
0,3 ₽
за минуту
Другие операторы
0,3 ₽
за минуту
Городские номера
2 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
4,95 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
9,95 ₽
за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
50 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
50 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
100 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
100 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,95 ₽
Другие операторы
1,95 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
2,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,45 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
5,45 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
9,95 ₽
Другие операторы
9,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
9,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
9,95 ₽
Внутри группы
Внутри сети
9,95 ₽
Интернет
Объем трафика
8,45 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.