Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 500 мин., 15 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 400 ₽ в месяц