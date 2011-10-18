Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Остальные страны
- Международные номера
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5 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,9 ₽за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.