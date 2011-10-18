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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 25,5 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Внутри группы
Внутри сети
0,35 ₽
за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
25 ₽
за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
Другие операторы
25 ₽
за минуту
Крым и Севастополь
Другие операторы
25 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
25 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
25 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Билайн Россия
Внутри сети
0,35 ₽
Все операторы России
Другие операторы
0,35 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
3,95 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
9,95 ₽
за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.