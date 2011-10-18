Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 25,5 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Внутри группы
- Внутри сети
-
0,35 ₽за минуту
Номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
25 ₽за минуту
Номера украинских операторов Республики Крым и г. Севастополя
- Другие операторы
-
25 ₽за минуту
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
25 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
25 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
25 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
70 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Билайн Россия
- Внутри сети
-
0,35 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
0,35 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
3,95 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
-
9,95 ₽за каждый 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.