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Мобильный тариф от компании Билайн

Все за 1750 (постоплатный)

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 12 Гб
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 500 ₽
  • абонентская плата 1 750 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 750 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 500 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Бесплатные
Внутри сети
бесплатно
Билайн домашнего региона
Внутри сети
с 0 до 1 100 минут
бесплатно
месяц
с 1 100 минут
бесплатно
Другие операторы домашнего региона
Другие операторы
с 0 до 1 100 минут
бесплатно
месяц
с 1 100 минут
1,6 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 1 100 минут
бесплатно
месяц
с 1 100 минут
бесплатно
Остальные операторы России
Другие операторы
с 0 до 1 100 минут
бесплатно
месяц
с 1 100 минут
3 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
12 ₽
за минуту
Международные вызовы
12 ₽
за минуту
Грузия, Абхазия, Южная Осетия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Международные вызовы
12 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Международные вызовы
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Билайн домашнего региона
Внутри сети
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 500 SMS
2 ₽
Другие операторы домашнего региона
Другие операторы
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 500 SMS
2 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
Остальные страны
Международные номера
3,95 ₽
MMS
Билайн домашнего региона
Внутри сети
7,95 ₽
Другие операторы домашнего региона
Другие операторы
7,95 ₽
Интернет
Более 12288 Мб
9,95 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Другие условия
Прочие условия

Исходящее SMS: Все операторы России: 0-0 - 3.45, Крым и Севастополь: 0-0 - 3.45, Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ: 0-0 - 3.45 Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы России - 500.00

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.