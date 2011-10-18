Мобильный тариф от компании Билайн
Все за 1750 (постоплатный)изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 1 750 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 500 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Бесплатные
- Внутри сети
-
бесплатно
Билайн домашнего региона
- Внутри сети
-
с 0 до 1 100 минутбесплатномесяцс 1 100 минутбесплатно
Другие операторы домашнего региона
- Другие операторы
-
с 0 до 1 100 минутбесплатномесяцс 1 100 минут1,6 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 1 100 минутбесплатномесяцс 1 100 минутбесплатно
Остальные операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 1 100 минутбесплатномесяцс 1 100 минут3 ₽за минуту
"Билайн" Грузия
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
12 ₽за минуту
Грузия, Абхазия, Южная Осетия
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Международные вызовы
-
12 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Международные вызовы
-
12 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Билайн домашнего региона
- Внутри сети
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 500 SMS2 ₽
Другие операторы домашнего региона
- Другие операторы
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 500 SMS2 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяц
Остальные страны
- Международные номера
-
3,95 ₽
MMS
Билайн домашнего региона
- Внутри сети
-
7,95 ₽
Другие операторы домашнего региона
- Другие операторы
-
7,95 ₽
Интернет
- Более 12288 Мб
-
9,95 ₽за каждые следующие 1 Мб
Другие условия
Прочие условия
Исходящее SMS: Все операторы России: 0-0 - 3.45, Крым и Севастополь: 0-0 - 3.45, Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ: 0-0 - 3.45 Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы России - 500.00
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.