Мобильный тариф от компании Билайн
Все за 2700 (постоплатный) Арх. 02.16изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 2 700 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 500 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 5 000 минутбесплатномесяцс 5 000 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 5 000 минутбесплатномесяцс 5 000 минут1,6 ₽за минуту
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 5 000 минутбесплатномесяцс 5 000 минутбесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 5 000 минутбесплатномесяцс 5 000 минут3 ₽за минуту
"Билайн" Грузия
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
Грузия, Абхазия, Южная Осетия
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
12 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
24 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
- Международные вызовы
-
40 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 000 SMS2 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 000 SMS2 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяц
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 000 SMS3,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
3,95 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7,95 ₽
- Другие операторы
-
7,95 ₽
Интернет
- Более 30720 Мб
-
20 ₽за каждые следующие 70 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.