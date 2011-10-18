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Мобильный тариф от компании Билайн

Все за 3550 (постоплатный)

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5000 мин., 3000 SMS, 30 Гб
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 500 ₽
  • абонентская плата 3 550 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 3 550 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 500 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 000 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 000 минут
1,6 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 000 минут
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 000 минут
3 ₽
за минуту
"Билайн" Грузия
Внутри сети
12 ₽
за минуту
Грузия, Абхазия, Южная Осетия
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
"Билайн" Украина (в т.ч. Киевстар)
Внутри сети
12 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 000 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 000 SMS
2 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 000 SMS
3,45 ₽
Остальные страны
Международные номера
3,95 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
3,45 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
3,45 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7,95 ₽
Другие операторы
7,95 ₽
Интернет
Более 30720 Мб
9,95 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.