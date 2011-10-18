Вход
Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 1500 (постоплата) Арх. 02.16

изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 2200 мин., 1000 SMS, 20 Гб
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 1 500 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 1 500 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 2 200 минут
бесплатно
месяц
с 2 200 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 2 200 минут
бесплатно
месяц
с 2 200 минут
1,6 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 2 200 минут
бесплатно
месяц
с 2 200 минут
1,6 ₽
за минуту
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 2 200 минут
бесплатно
месяц
с 2 200 минут
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 2 200 минут
бесплатно
месяц
с 2 200 минут
3 ₽
за минуту
"Билайн" СНГ
Внутри сети
12 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
24 ₽
за минуту
США Канада Европа
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Международные вызовы
40 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
2 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 1 000 SMS
бесплатно
месяц
с 1 000 SMS
3,45 ₽
СНГ
Международные номера
3,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
3,95 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
Международные номера
3,45 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7,95 ₽
Другие операторы
7,95 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
7,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
7,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
7,95 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
7,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
Международные номера
7,95 ₽
Интернет
Объем трафика
20480 Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.