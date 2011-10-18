Мобильный тариф от компании Yota
Базовый помегабайтныйизменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
1,9 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
45 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,5 ₽
MMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,9 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Комментарий
Особенности
- Подключение к тарифу «Базовый помегабайтный» производится при обращении абонента в КЦ.
- В случае неиспользования Услуг более 90 (девяносто) календарных дней
подряд, начисляется абонентская плата в размере 150 рублей в месяц.
Роуминг
- При перемещении абонента за пределы Домашнего региона, услуги по окончании расчетного периода (равен 30 календарным дням, начинается с момента подключения абонента на любой Тариф или Тарифный пакет), следующего за расчетным периодом, в котором произошло перемещение, будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальный» (при перемещении в населенные пункты - http://www.yota.ru/downloads/Places_subject_to_traffic.pdf) или «Региональный» (в прочие регионы). Если абонент за последние Расчетный период не использовал услуги связи в Домашнем регионе, услуги будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальный» или «Региональный», соответственно, сразу по окончании расчетного периода.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.