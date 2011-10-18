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Мобильный тариф от компании Yota

Базовый помегабайтный

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
1,9 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
45 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
MMS
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
Интернет
Объем трафика
9,9 ₽
за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300 ₽
Комментарий

Особенности

  1. Подключение к тарифу «Базовый помегабайтный» производится при обращении абонента в КЦ.
  2. В случае неиспользования Услуг более 90 (девяносто) календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 150 рублей в месяц.

Роуминг

  1. При перемещении абонента за пределы Домашнего региона,  услуги по окончании расчетного периода (равен 30 календарным дням, начинается с момента подключения абонента на любой Тариф или Тарифный пакет), следующего за расчетным периодом, в котором произошло перемещение, будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальный» (при перемещении в населенные пункты - http://www.yota.ru/downloads/Places_subject_to_traffic.pdf) или «Региональный» (в прочие регионы). Если абонент за последние Расчетный период не использовал услуги связи в Домашнем регионе, услуги будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальный» или «Региональный», соответственно, сразу по окончании расчетного периода.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.