Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
1 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
- Объем трафика
- 1024 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.