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Мобильный тариф от компании Билайн

Междугородный

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1024 Мб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
1 ₽
за минуту
Другие операторы
1 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
3 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
MMS
Интернет
Объем трафика
1024 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.