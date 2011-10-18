Мобильный тариф от компании Yota
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
бесплатно
СНГ
- Международные вызовы
-
бесплатно
Европа
- Международные вызовы
-
бесплатно
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
бесплатно
MMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
бесплатно
Интернет
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
0 ₽
Комментарий
Особенности
- Тариф подключается при перемещении абонента за пределы Домашнего региона в регион, для которого предусмотрены тарифные пакеты по окончании расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором произошло перемещение. Расчетный период равен 30 календарным дням, начинается с момента подключения абонента на любой Тариф или Тарифный пакет.
- При перемещении абонента с подключенным тарифом «Региональный» в Домашний регион и использовании им в Домашнем регионе услуг связи, по окончании расчетного периода, в котором произошло перемещение, абоненту будут доступны для подключения тарифы Домашнего региона.
- В случае неиспользования Услуг более 90 (девяносто) календарных дней
подряд, начисляется абонентская плата в размере 150 рублей в месяц.
Ограничения использования
- Тариф предназначен для использования только на сотовых телефонах, смартфонах и т.п. устройствах, поддерживающих телефонные вызовы и имеющих диагональ экрана менее 9,5 дюймов/24,13 см (далее – Мобильные устройства). Использование подключенных к вышеуказанным Тарифам/Тарифным пакетам SIM-карт на иных устройствах (включая планшетные компьютеры, модемы, роутеры, ноутбуки, стационарные компьютеры и т.п.) не допускается. В случае нарушения Клиентом вышеуказанных ограничений, Оператор вправе снизить скорость предоставления услуг Мобильного Интернета до 64 кбит/с.
- На тарифном плане скорость ограничивается до 32 кбит/с для сервисов, использующих ресурсы Сети для доступа к пиринговым файлообменным сетям (в т.ч. с использованием технологии распределенного распространения файлов BitTorrent и пр.).
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.