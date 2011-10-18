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Мобильный тариф от компании Yota

Региональный

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
бесплатно
СНГ
Международные вызовы
бесплатно
Европа
Международные вызовы
бесплатно
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
Другие операторы
бесплатно
MMS
Все операторы России
Другие операторы
бесплатно
Интернет
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
0 ₽
Комментарий

Особенности

  1. Тариф подключается при перемещении абонента за пределы Домашнего региона в регион, для которого предусмотрены тарифные пакеты по окончании расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором произошло перемещение. Расчетный период равен 30 календарным дням, начинается с момента подключения абонента на любой Тариф или Тарифный пакет.
  2. При перемещении абонента с подключенным тарифом «Региональный» в Домашний регион и использовании им в Домашнем регионе услуг связи, по окончании расчетного периода, в котором произошло перемещение, абоненту будут доступны для подключения тарифы Домашнего региона.
  3. В случае неиспользования Услуг более 90 (девяносто) календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 150 рублей в месяц.

Ограничения использования

  1. Тариф предназначен для использования только на сотовых телефонах, смартфонах и т.п. устройствах, поддерживающих телефонные вызовы и имеющих диагональ экрана менее 9,5 дюймов/24,13 см (далее – Мобильные устройства). Использование подключенных к вышеуказанным Тарифам/Тарифным пакетам SIM-карт на иных устройствах (включая планшетные компьютеры, модемы, роутеры, ноутбуки, стационарные компьютеры и т.п.) не допускается. В случае нарушения Клиентом вышеуказанных ограничений, Оператор вправе снизить скорость предоставления услуг Мобильного Интернета до 64 кбит/с.
  2. На тарифном плане скорость ограничивается до 32 кбит/с для сервисов, использующих ресурсы Сети для доступа к пиринговым файлообменным сетям (в т.ч. с использованием технологии распределенного распространения файлов BitTorrent и пр.).


Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.