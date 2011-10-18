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Мобильный тариф от компании МегаФон

Интернет без забот для планшета

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 600 Мб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
бесплатно
Городские номера
бесплатно
Внутри группы
Внутри сети
бесплатно
Мегафон Единый Кавказ
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы Единый Кавказ
Другие операторы
бесплатно
Москва и Подмосковье
Другие операторы
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Крым и Севастополь
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Абхазия
Международные вызовы
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Армения
Международные вызовы
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Грузия
Международные вызовы
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Казахстан
Международные вызовы
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Молдова
Международные вызовы
бесплатно
Мегафон Таджикистан
Внутри сети
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Таджикистан
Международные вызовы
бесплатно
Узбекистан
Международные вызовы
бесплатно
ЗАО "Остелеком" Южная Осетия
Другие операторы
бесплатно
Южная Осетия
Международные вызовы
бесплатно
Азербайджан
Международные вызовы
бесплатно
Украина
Международные вызовы
бесплатно
Кыргызстан
Международные вызовы
бесплатно
Туркменистан
Международные вызовы
бесплатно
Беларусь
Международные вызовы
бесплатно
СНГ
Международные вызовы
бесплатно
Европа
Международные вызовы
бесплатно
Канада и США
Международные вызовы
бесплатно
Китай
Международные вызовы
бесплатно
Гонконг
Международные вызовы
бесплатно
Турция
Международные вызовы
бесплатно
Тайвань
Международные вызовы
бесплатно
Вьетнам, Макао, Монголия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Япония
Международные вызовы
бесплатно
Азия
Международные вызовы
бесплатно
Индия
Международные вызовы
бесплатно
Остальные страны
Международные вызовы
бесплатно
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
бесплатно
Внутри группы
Внутри сети
бесплатно
Мегафон Единый Кавказ
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы Единый Кавказ
Другие операторы
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
бесплатно
Крым и Севастополь
Другие операторы
бесплатно
СНГ
Международные номера
бесплатно
Международные
Международные номера
бесплатно
MMS
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
бесплатно
Крым и Севастополь
Другие операторы
бесплатно
СНГ
Международные номера
бесплатно
Остальные страны
Международные номера
бесплатно
МегаФон
Внутри сети
бесплатно
Россия
Другие операторы
бесплатно
Интернет
Объем трафика
600 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
0 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.