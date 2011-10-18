Мобильный тариф от компании МегаФон
Интернет без забот для планшетаизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
бесплатно
- Городские номера
-
бесплатно
Внутри группы
- Внутри сети
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бесплатно
Мегафон Единый Кавказ
- Внутри сети
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бесплатно
Другие операторы Единый Кавказ
- Другие операторы
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бесплатно
Москва и Подмосковье
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Мегафон Таджикистан
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Китай
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Турция
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Тайвань
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Вьетнам, Макао, Монголия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея, Япония
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- Международные вызовы
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Индия
- Международные вызовы
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- Международные вызовы
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Входящие звонки
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SMS
Домашний регион
- Внутри сети
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Внутри группы
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Мегафон Единый Кавказ
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бесплатно
Другие операторы Единый Кавказ
- Другие операторы
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Все операторы России
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Международные
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Крым и Севастополь
- Другие операторы
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СНГ
- Международные номера
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бесплатно
Остальные страны
- Международные номера
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МегаФон
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бесплатно
Россия
- Другие операторы
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бесплатно
Интернет
- Объем трафика
- 600 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
0 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.