Вся Россия+ изменить город

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Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 500 мин., 500 SMS, 15 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: 350 ₽

абонентская плата 300 ₽ в месяц