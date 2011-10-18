Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 300 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
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- федеральный номер: 350 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
с 0 до 500 минутбесплатномесяцс 500 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 500 минутбесплатномесяцс 500 минут1,5 ₽за минуту
Россия
- Другие операторы
-
с 0 до 500 минутбесплатномесяцс 500 минут2,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяц
Россия
- Другие операторы
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 500 SMS1,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
4,95 ₽
MMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
5 ₽
Россия
- Другие операторы
-
5 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 15360 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: МОТИВ домашнего региона - 500.00, МОТИВ Россия - 500.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 500.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 500.00 Включенные в тариф исходящее SMS: МОТИВ домашнего региона - 500.00, МОТИВ Россия - 500.00
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.