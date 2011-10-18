Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 930 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 1 200 минутбесплатномесяцс 1 200 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 1 200 минутбесплатномесяцс 1 200 минут1,5 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
"Билайн" СНГ
- Внутри сети
-
30 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Вьетнам
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Турция
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
США Канада Европа
- Международные вызовы
-
50 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
80 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 500 SMS1,5 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 500 SMS1,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
с 0 до 500 SMSбесплатномесяцс 500 SMS1,5 ₽
СНГ
- Международные номера
-
5,5 ₽
США Канада Европа
- Международные номера
-
5,5 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5,5 ₽
Тарифная зона «Группа компаний «Билайн» в СНГ
- Международные номера
-
5,5 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
9,95 ₽
- Другие операторы
-
9,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
9,95 ₽
СНГ
- Международные номера
-
9,95 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
9,95 ₽
СНГ Европа и Популярные страны
- Международные номера
-
9,95 ₽
Билайн Россия
- Внутри сети
-
9,95 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 30720 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: Билайн России - 1200.00, Городские номера в домашнем регионе - 1200.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Билайн России - 500.00
Комментарий
Ежемесячная плата списывается посуточно по 50 рублей в сутки.
Указанный пакет интернет-трафика предоставляется Оператором только в том случае, если абонентская плата вносится на месяц вперёд одним платежом. В противном случае бесплатный объем будет в два раза меньше.
После исчерпания основного и дополнительного пакетов Гбайт, скорость мобильного интернета не изменяется - подключаются дополнительные пакеты скоростного трафика.
В том случае, если дополнительных пакеты не подключаются, скорость соединения снижается до 64 кбит/с (для LTE на скорости до 64 Кбит/c от сети к абоненту и до 4 Мбит/с от абонента к сети)
Указанный пакет интернет-трафика предоставляется Оператором только в том случае, если абонентская плата вносится на месяц вперёд одним платежом. В противном случае бесплатный объем будет в два раза меньше.
После исчерпания основного и дополнительного пакетов Гбайт, скорость мобильного интернета не изменяется - подключаются дополнительные пакеты скоростного трафика.
В том случае, если дополнительных пакеты не подключаются, скорость соединения снижается до 64 кбит/с (для LTE на скорости до 64 Кбит/c от сети к абоненту и до 4 Мбит/с от абонента к сети)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.