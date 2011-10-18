Комментарий

Ежемесячная плата списывается посуточно по 50 рублей в сутки.



Указанный пакет интернет-трафика предоставляется Оператором только в том случае, если абонентская плата вносится на месяц вперёд одним платежом. В противном случае бесплатный объем будет в два раза меньше.



После исчерпания основного и дополнительного пакетов Гбайт, скорость мобильного интернета не изменяется - подключаются дополнительные пакеты скоростного трафика.

В том случае, если дополнительных пакеты не подключаются, скорость соединения снижается до 64 кбит/с (для LTE на скорости до 64 Кбит/c от сети к абоненту и до 4 Мбит/с от абонента к сети)

