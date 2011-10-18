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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 5000 мин., 500 SMS, 30 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 2 582,3 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 2 582,3 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 000 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 000 минут
1,5 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 5 000 минут
бесплатно
месяц
с 5 000 минут
1,5 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Турция
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
США и Канада
Международные вызовы
50 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
80 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 500 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 500 SMS
1,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
с 0 до 500 SMS
бесплатно
месяц
с 500 SMS
1,5 ₽
Остальные страны
Международные номера
5,5 ₽
MMS
Все операторы России
Другие операторы
9,95 ₽
Остальные страны
Международные номера
9,95 ₽
Билайн Россия
Внутри сети
9,95 ₽
Интернет
Объем трафика
30720 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика скорость доступа в интернет ограничивается до 64 Кб/с. Ограничение снимается с начала нового оплаченного периода.

Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: Билайн России - 5000.00, Другие операторы России - 5000.00, Городские номера в домашнем регионе - 5000.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Билайн России - 500.00

Комментарий

Ежемесячная плата списывается посуточно по 83,3 рублей в сутки.


Указанный пакет интернет-трафика предоставляется Оператором только в том случае, если абонентская плата вносится на месяц вперёд одним платежом. В противном случае бесплатный объем будет в два раза меньше.


После исчерпания основного и дополнительного пакетов Гбайт, скорость мобильного интернета не изменяется - подключаются дополнительные пакеты скоростного трафика.
В том случае, если дополнительных пакеты не подключаются, скорость соединения снижается до 64 кбит/с (для LTE на скорости до 64 Кбит/c от сети к абоненту и до 4 Мбит/с от абонента к сети)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.