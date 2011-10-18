Мобильный тариф от компании МегаФон
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 470 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На все номера по России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 600 минутбесплатномесяц
Дополнительный пакет из 30 минут - 40 руб.
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,8 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,8 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3 ₽
MMS
На все номера по России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Более 15360 Мб
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35 ₽за каждые следующие 300 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный трафик в приложениях: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter
Другие условия
Прочие условия
Дополнительные бесплатные сервисы:
- МегаФон ТВ
- ЛитРес (1 книга в месяц)
- Антивирус ESET NOD32
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.