Мобильный тариф от компании МегаФон
Тёплый приём M 2017изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 540 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 200 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 1 440 минутбесплатнодень
- Другие операторы
-
с 0 до 450 минутбесплатномесяцс 450 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 450 минутбесплатномесяцс 450 минут2 ₽за минуту
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽за минуту
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
Абхазия
- Международные вызовы
-
10 ₽за минуту
Армения
- Международные вызовы
-
13 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
11 ₽за минуту
Казахстан
- Международные вызовы
-
5 ₽за минуту
Молдова
- Международные вызовы
-
13 ₽за минуту
Мегафон Таджикистан
- Внутри сети
-
3,5 ₽за минуту
Таджикистан
- Международные вызовы
-
10 ₽за минуту
Узбекистан
- Международные вызовы
-
2,5 ₽за минуту
Южная Осетия
- Международные вызовы
-
2 ₽за минуту
Азербайджан
- Международные вызовы
-
22 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
5 ₽за минуту
Кыргызстан
- Международные вызовы
-
3 ₽за минуту
Туркменистан
- Международные вызовы
-
10 ₽за минуту
Беларусь
- Международные вызовы
-
18 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
0,9 ₽за минуту
Гонконг
- Международные вызовы
-
2 ₽за минуту
Турция
- Международные вызовы
-
8 ₽за минуту
Тайвань
- Международные вызовы
-
4 ₽за минуту
Азия
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Индия
- Международные вызовы
-
2 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 450 SMSбесплатномесяцс 450 SMS1,75 ₽
- Другие операторы
-
с 0 до 450 SMSбесплатномесяцс 450 SMS1,75 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
3 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
3,45 ₽
СНГ
- Международные номера
-
с 0 до 450 SMSбесплатномесяцс 450 SMS3,45 ₽
Международные
- Международные номера
-
3,45 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7 ₽
- Другие операторы
-
7 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
10 ₽
СНГ
- Международные номера
-
10 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
20 ₽
МегаФон
- Внутри сети
-
7 ₽
Россия
- Другие операторы
-
7 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 4096 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
313 ₽
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящие звонки: МегаФон России - 450.00
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.