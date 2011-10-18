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Мобильный тариф от компании МегаФон

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 4000 мин., безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 2 000 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 2 000 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На все мобильные номера России
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 до 4 000 минут
бесплатно
месяц

Дополнительный пакет из 30 минут - 40 руб.

Входящие звонки
бесплатно
SMS
На все мобильные номера России
Внутри сети
с 1 SMS
бесплатно
Другие операторы
с 1 SMS
бесплатно

Безлимитные SMS

MMS
На все мобильные номера России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Комментарий к стоимости интернета

Безлимитный интернет действует по всей России, за исключением Чукотского АО, г. Норильска, Таймырского МР, Республики Крым и г. Севастополь

Другие условия
Прочие условия

Дополнительные бесплатные сервисы:

  • МегаФон ТВ
  • ЛитРес (1 книга в месяц)
  • Антивирус ESET NOD32
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.