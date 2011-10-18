Мобильный тариф от компании МегаФон
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 2 000 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На все мобильные номера России
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 4 000 минутбесплатномесяц
Дополнительный пакет из 30 минут - 40 руб.
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На все мобильные номера России
- Внутри сети
-
с 1 SMSбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 SMSбесплатно
Безлимитные SMS
MMS
На все мобильные номера России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный интернет действует по всей России, за исключением Чукотского АО, г. Норильска, Таймырского МР, Республики Крым и г. Севастополь
Другие условия
Прочие условия
Дополнительные бесплатные сервисы:
- МегаФон ТВ
- ЛитРес (1 книга в месяц)
- Антивирус ESET NOD32
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.