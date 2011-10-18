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Мобильный тариф от компании МегаФон

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 400 мин., 15 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 420 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 420 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 до 400 минут
бесплатно
месяц

Дополнительный пакет из 30 минут - 40 руб.

На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 минут
5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
12,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 SMS
1,8 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,8 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 SMS
3 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
3 ₽
MMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
На номера других регионов России
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Более 15360 Мб
35 ₽
за каждые следующие 200 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Безлимитный трафик в приложениях: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам, BOOM, Яндекс.Музыка, Звук, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record и др. радиостанции

Другие условия
Прочие условия

Дополнительные бесплатные сервисы:

  • МегаФон ТВ
  • ЛитРес (1 книга в месяц)
  • Антивирус ESET NOD32
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.