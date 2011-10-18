Мобильный тариф от компании МегаФон
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 420 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 до 400 минутбесплатномесяц
Дополнительный пакет из 30 минут - 40 руб.
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 минут5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут12,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,8 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,8 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 SMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS3 ₽
MMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
На номера других регионов России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,9 ₽
Интернет
- Более 15360 Мб
-
35 ₽за каждые следующие 200 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Безлимитный трафик в приложениях: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам, BOOM, Яндекс.Музыка, Звук, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record и др. радиостанции
Другие условия
Прочие условия
Дополнительные бесплатные сервисы:
- МегаФон ТВ
- ЛитРес (1 книга в месяц)
- Антивирус ESET NOD32
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.