Мобильный тариф от компании МегаФон

Включайся! Слушай изменить город

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Основные характеристики Включено в абонентскую плату: 400 мин., 15 Гб

Предоплатный

стоимость подключения: бесплатно

абонентская плата 420 ₽ в месяц