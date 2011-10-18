Мобильный тариф от компании Yota
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 240 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 1 минут1,9 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут1,9 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут1,9 ₽за минуту
Пакет 100 минут за 150 руб.
По России
- Внутри сети
-
с 1 минут1,9 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут3,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут3,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
По России
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,9 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,9 ₽
Можно подключить безлимитные SMS и MMS за 50 руб./мес.
MMS
Интернет
- Более 20480 Мб
-
100 ₽за каждые следующие 5120 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При подключении опции "Безлимитные приложения" трафик в приложениях не расходуется.
Безлимитные соцсети (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter) — 20 руб./мес. (каждое приложение)
Безлимитные мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype) — 10 руб./мес. (каждое приложение)
Безлимитный трафик в приложении Youtube — 30 руб./мес.
Безлимитный трафик в музыкальных приложениях (Яндекс.Музыка, Apple.Music, Google Музыка, Zvooq, SoundCloud) — 30 руб./мес. (все приложения)
Другие условия
Прочие условия
Условия тарифа (количество минут и интернет-трафика, а также дополнительные опции) можно настроить индивидуально.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.