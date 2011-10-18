Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 90 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
0,95 ₽за минуту
- Городские номера
-
0,95 ₽за минуту
TELE2 Россия
- Внутри сети
-
с 0 до 200 минутбесплатномесяцс 200 минут2 ₽за минуту
Россия
- Другие операторы
-
9 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
69 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Россия
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
- 500 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
240 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.