Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
0,05 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,5 ₽за минуту
TELE2 Россия
- Внутри сети
-
1,5 ₽за минуту
Россия
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
Молдова
- Международные вызовы
-
19,95 ₽за минуту
Азербайджан
- Международные вызовы
-
19,95 ₽за минуту
Кыргызстан
- Международные вызовы
-
12,95 ₽за минуту
Узбекистан
- Международные вызовы
-
4,45 ₽за минуту
Казахстан
- Международные вызовы
-
4,45 ₽за минуту
Таджикистан
- Международные вызовы
-
7,95 ₽за минуту
Туркменистан
- Международные вызовы
-
12,95 ₽за минуту
Абхазия
- Международные вызовы
-
12,95 ₽за минуту
Армения
- Международные вызовы
-
19,95 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
12,95 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
12,95 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
25 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
4,45 ₽за минуту
Вьетнам
- Международные вызовы
-
7,95 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
69 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Россия
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Интернет
- Объем трафика
-
6,5 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
240 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.