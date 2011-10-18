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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
0,05 ₽
за минуту
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
1,5 ₽
за минуту
TELE2 Россия
Внутри сети
1,5 ₽
за минуту
Россия
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Молдова
Международные вызовы
19,95 ₽
за минуту
Азербайджан
Международные вызовы
19,95 ₽
за минуту
Кыргызстан
Международные вызовы
12,95 ₽
за минуту
Узбекистан
Международные вызовы
4,45 ₽
за минуту
Казахстан
Международные вызовы
4,45 ₽
за минуту
Таджикистан
Международные вызовы
7,95 ₽
за минуту
Туркменистан
Международные вызовы
12,95 ₽
за минуту
Абхазия
Международные вызовы
12,95 ₽
за минуту
Армения
Международные вызовы
19,95 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
12,95 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
12,95 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
25 ₽
за минуту
Европа и страны Балтии
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
4,45 ₽
за минуту
Вьетнам
Международные вызовы
7,95 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
69 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Другие операторы
1,5 ₽
Россия
Другие операторы
1,5 ₽
Все страны
Международные номера
5,5 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
6,5 ₽
за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
240 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.