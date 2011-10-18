При подключении опции "Безлимитные приложения" трафик в приложениях не расходуется.

Безлимитные соцсети (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter) — 20 руб./мес. (каждое приложение)

Безлимитные мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype) — 10 руб./мес. (каждое приложение)

Безлимитный трафик в приложении Youtube — 30 руб./мес.

Безлимитный трафик в музыкальных приложениях (Яндекс.Музыка, Apple.Music, Google Музыка, Zvooq, SoundCloud) — 30 руб./мес. (все приложения)