Мобильный тариф от компании Tele2
Интернет для устройствизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 299 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 минут1,8 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут1,8 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут1,8 ₽за минуту
На номера по всей России
- Внутри сети
-
с 1 минут2 ₽за минуту
- Другие операторы
-
с 1 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 минут2 ₽за минуту
Страны СНГ
- Международные вызовы
-
с 1 минут30 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
с 1 минут49 ₽за минуту
Международные операторы
- Международные вызовы
-
с 1 минут69 ₽за минуту
Кроме стран СНГ, Европы и Балтии
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 SMS1,8 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS1,8 ₽
На номера по всей России
- Внутри сети
-
с 1 SMS2,5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS2,5 ₽
Международные операторы
- Международные номера
-
с 1 SMS5,5 ₽
MMS
На номера по всей России
- Внутри сети
-
с 1 MMS6 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS6 ₽
Интернет
- Более 7168 Мб
-
1,8 ₽за каждые следующие 1 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Доступно четыре пакета интернета:
- 7 Гб - 299 руб./мес.
- 15 Гб - 499 руб./мес.
- 20 Гб (+ безлимитный интернет ночью) - 699 руб./мес.
- 50 Гб (+ безлимитный интернет ночью) - 999 руб./мес.
Без выбора пакета доступна помегабайтная тарификация
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга
В поездках по России применяются тарифы домашнего региона, если не указано обратное (за исключением Севастополя и Республики Крым)
Комментарий
Остатки трафика переносятся на следующий месяц
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.