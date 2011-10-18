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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 7 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 299 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 299 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
1,8 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
1,8 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
1,8 ₽
за минуту
На номера по всей России
Внутри сети
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 минут
2 ₽
за минуту
Страны СНГ
Международные вызовы
с 1 минут
30 ₽
за минуту
Европа и страны Балтии
Международные вызовы
с 1 минут
49 ₽
за минуту
Международные операторы
Международные вызовы
с 1 минут
69 ₽
за минуту

Кроме стран СНГ, Европы и Балтии

Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 SMS
1,8 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,8 ₽
На номера по всей России
Внутри сети
с 1 SMS
2,5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
2,5 ₽
Международные операторы
Международные номера
с 1 SMS
5,5 ₽
MMS
На номера по всей России
Внутри сети
с 1 MMS
6 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
6 ₽
Интернет
Более 7168 Мб
1,8 ₽
за каждые следующие 1 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Доступно четыре пакета интернета:

  • 7 Гб - 299 руб./мес.
  • 15 Гб - 499 руб./мес.
  • 20 Гб (+ безлимитный интернет ночью) - 699 руб./мес.
  • 50 Гб (+ безлимитный интернет ночью) - 999 руб./мес.

Без выбора пакета доступна помегабайтная тарификация

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
399 ₽
Другие условия
Условия роуминга

В поездках по России применяются тарифы домашнего региона, если не указано обратное (за исключением Севастополя и Республики Крым)

Комментарий
Остатки трафика переносятся на следующий месяц
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.