Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 900 ₽ в месяц
- Подключение
-
- федеральный номер: бесплатно
- прямой номер: бесплатно
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 201 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 201 минут2 ₽за минуту
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 1 201 минут5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 1 201 минут5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 0 до 300 SMSбесплатномесяцс 301 SMS2 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 300 SMSбесплатномесяцс 301 SMS2 ₽
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 SMS5 ₽
- Другие операторы
-
с 1 SMS5 ₽
MMS
На местные номера
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,95 ₽
Междугородная связь
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,95 ₽
Интернет
- Более 22528 Мб
-
50 ₽за каждые следующие 100 Мб
Другие условия
Прочие условия
- Домашний Интернет: до 100 Мбит/с (Wi-Fi роутер в рассрочку - 150 руб./мес.)
- Домашнее ТВ: 76 каналов (аренда ТВ-приставки - бесплатно)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.