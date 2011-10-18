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Мобильный тариф от компании Билайн

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 1200 мин., 300 SMS, 22 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 900 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 900 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На местные номера
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 201 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 201 минут
2 ₽
за минуту
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 минут
бесплатно
Другие операторы
с 1 201 минут
5 ₽
за минуту
Городские номера
с 1 201 минут
5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На местные номера
Внутри сети
с 0 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 301 SMS
2 ₽
Другие операторы
с 1 до 300 SMS
бесплатно
месяц
с 301 SMS
2 ₽
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 SMS
5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
5 ₽
MMS
На местные номера
Внутри сети
с 1 MMS
9,95 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,95 ₽
Междугородная связь
Внутри сети
с 1 MMS
9,95 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,95 ₽
Интернет
Более 22528 Мб
50 ₽
за каждые следующие 100 Мб
Другие условия
Прочие условия
  • Домашний Интернет: до 100 Мбит/с (Wi-Fi роутер в рассрочку - 150 руб./мес.)
  • Домашнее ТВ: 76 каналов (аренда ТВ-приставки - бесплатно)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.