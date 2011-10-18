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Мобильный тариф от компании МТС

Для планшета

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 10 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: бесплатно
  • абонентская плата 550 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 550 ₽ в месяц
Подключение
  • федеральный номер: бесплатно
  • прямой номер: бесплатно
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 минут
1,5 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
3 ₽
за минуту
На номера других регионов
Внутри сети
с 1 минут
3 ₽
за минуту
Другие операторы
с 1 минут
14 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 SMS
1,5 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
1,5 ₽
На номера других регионов
Внутри сети
с 1 SMS
3,8 ₽
Другие операторы
с 1 SMS
3,8 ₽
MMS
На номера домашнего региона
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
На номера других регионов
Внутри сети
с 1 MMS
9,9 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,9 ₽
Интернет
Более 10240 Мб
95 ₽
за каждые следующие 500 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Помимо включенного объема трафика можно выбрать одну из опций:

  • Безлимитное видео (в приложении YouTube)
  • Безлимитное ТВ (в приложении МТС ТВ)
  • Безлимитные соцсети (в приложениях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники)
  • Безлимитные видеозвонки (в приложениях Skype, Viber, WhatsApp)
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.