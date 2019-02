Пакет Интернет НЕ расходуется:

«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat, МТС Music, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, ZVOOQ, YouTube, App Store, Google Play, Twitch, МТС Connect.

World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz, War Thunder, Tanki X и Tanki Online, The Division, Rainbow Six: Осада, Skull and Bones (2018)





После исчерпания пакета интернета, предоставленного в текущем месяце, автоматически подключаются дополнительные пакеты интернета до момента обновления основного пакета по тарифу. Объем каждого доп.пакета - 500 Мб, стоимость каждого пакета - 95 руб. Доп.пакеты действуют в сети МТС на территории всей России.

Неиспользованные в текущем месяце остатки пакетов интернета, минут и SMS НЕ переносятся на следующий месяц.