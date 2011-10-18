Хайпизменить город
Характеристики тарифа
- Абонентская плата
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- федеральный номер: 370 ₽ в месяц
- прямой номер: 420 ₽
- Подключение
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- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
- Внутри сети
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с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 100 минутбесплатно
- Другие операторы
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с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 100 минут2 ₽за минуту
- Городские номера
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2 ₽за минуту
- Другие операторы
-
5 ₽за минуту
- Международные вызовы
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35 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
- Международные вызовы
-
79 ₽за минуту
- Международные вызовы
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70 ₽за минуту
- Внутри сети
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с 0 до 200 SMSбесплатномесяцс 200 SMS2 ₽
- Другие операторы
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2,8 ₽
- Международные номера
-
8 ₽
- Объем трафика
- 7168 Мб
- Звонки на спутниковые телефоны
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290 ₽
Включенные в тариф исходящие звонки: МТС России - 100.00, Все операторы домашнего региона - 100.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы домашнего региона - 200.00
Пакет Интернет НЕ расходуется:
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat, МТС Music, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, ZVOOQ, YouTube, App Store, Google Play, Twitch, МТС Connect.
World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz, War Thunder, Tanki X и Tanki Online, The Division, Rainbow Six: Осада, Skull and Bones (2018)
После исчерпания пакета интернета, предоставленного в текущем месяце, автоматически подключаются дополнительные пакеты интернета до момента обновления основного пакета по тарифу. Объем каждого доп.пакета - 500 Мб, стоимость каждого пакета - 95 руб. Доп.пакеты действуют в сети МТС на территории всей России.
Неиспользованные в текущем месяце остатки пакетов интернета, минут и SMS НЕ переносятся на следующий месяц.