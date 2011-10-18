Вход
Мобильный тариф от компании МТС

Хайп

изменить город
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 мин., 200 SMS, 7 Гб
  • Постоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 370 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 370 ₽ в месяц
  • прямой номер: 420 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
с 100 минут
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
с 100 минут
2 ₽
за минуту
Городские номера
2 ₽
за минуту
Все операторы России
Другие операторы
5 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Выделенные сети (спутн.)
Международные вызовы
79 ₽
за минуту
Все страны
Международные вызовы
70 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 200 SMS
бесплатно
месяц
с 200 SMS
2 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,8 ₽
Все страны
Международные номера
8 ₽
MMS
Интернет
Объем трафика
7168 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
290 ₽
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящие звонки: МТС России - 100.00, Все операторы домашнего региона - 100.00 Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы домашнего региона - 200.00

Комментарий

Пакет Интернет НЕ расходуется:
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat, МТС Music, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, ZVOOQ, YouTube, App Store, Google Play, Twitch, МТС Connect.
World of Tanks, World of Warships, World of Tanks Blitz, War Thunder, Tanki X и Tanki Online, The Division, Rainbow Six: Осада, Skull and Bones (2018)


После исчерпания пакета интернета, предоставленного в текущем месяце, автоматически подключаются дополнительные пакеты интернета до момента обновления основного пакета по тарифу. Объем каждого доп.пакета - 500 Мб, стоимость каждого пакета - 95 руб. Доп.пакеты действуют в сети МТС на территории всей России.
Неиспользованные в текущем месяце остатки пакетов интернета, минут и SMS НЕ переносятся на следующий месяц. 

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.