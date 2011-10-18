Мобильный тариф от компании Билайн
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 60 ₽ в день
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
В домашнем регионе
- Внутри сети
-
с 3 001 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 3 001 минут1,6 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 3 001 минут1,6 ₽за минуту
В поездках по России
- Внутри сети
-
с 3 001 минутбесплатно
- Другие операторы
-
с 3 001 минут3 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 3 001 минут3 ₽за минуту
СНГ, Грузия, Украина
- Международные вызовы
-
с 1 минут30 ₽за минуту
Европа, США, Канада, Вьетнам, Китай, Турция
- Международные вызовы
-
с 1 минут50 ₽за минуту
Международная связь
- Международные вызовы
-
с 1 минут80 ₽за минуту
За исключением стран СНГ, Украины, Грузии, Европы, США, Канады, Вьетнама, Китая и Турции
Входящие звонки
бесплатно
SMS
В домашнем регионе
- Внутри сети
-
с 0 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,6 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS1,6 ₽
В поездках по России
- Внутри сети
-
с 1 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS3 ₽
- Другие операторы
-
с 1 до 3 000 SMSбесплатномесяцс 3 001 SMS3 ₽
Международная связь
- Международные номера
-
с 1 SMS5,5 ₽
MMS
В домашнем регионе
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,95 ₽
В поездках по России
- Внутри сети
-
с 1 MMS9,95 ₽
- Другие операторы
-
с 1 MMS9,95 ₽
Международная связь
- Международные номера
-
с 1 MMS9,95 ₽
Интернет
- Более 15360 Мб
-
150 ₽за каждые следующие 5120 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
Пакет интернета действует в поездках по России и за рубежом. Первые 100 Мб в день - на максимальной скорости, далее - на скорости не более 128 Кбит/с.
В международном роуминге интернет-трафик сверх пакета - 5 руб./Мб
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.