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Мобильный тариф от компании Билайн

Всё за 1800 + роуминг

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 3000 мин., 3000 SMS, 15 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 60 ₽ в день

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 60 ₽ в день
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
В домашнем регионе
Внутри сети
с 3 001 минут
бесплатно
Другие операторы
с 3 001 минут
1,6 ₽
за минуту
Городские номера
с 3 001 минут
1,6 ₽
за минуту
В поездках по России
Внутри сети
с 3 001 минут
бесплатно
Другие операторы
с 3 001 минут
3 ₽
за минуту
Городские номера
с 3 001 минут
3 ₽
за минуту
СНГ, Грузия, Украина
Международные вызовы
с 1 минут
30 ₽
за минуту
Европа, США, Канада, Вьетнам, Китай, Турция
Международные вызовы
с 1 минут
50 ₽
за минуту
Международная связь
Международные вызовы
с 1 минут
80 ₽
за минуту

За исключением стран СНГ, Украины, Грузии, Европы, США, Канады, Вьетнама, Китая и Турции

Входящие звонки
бесплатно
SMS
В домашнем регионе
Внутри сети
с 0 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
1,6 ₽
Другие операторы
с 1 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
1,6 ₽
В поездках по России
Внутри сети
с 1 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
3 ₽
Другие операторы
с 1 до 3 000 SMS
бесплатно
месяц
с 3 001 SMS
3 ₽
Международная связь
Международные номера
с 1 SMS
5,5 ₽
MMS
В домашнем регионе
Внутри сети
с 1 MMS
9,95 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,95 ₽
В поездках по России
Внутри сети
с 1 MMS
9,95 ₽
Другие операторы
с 1 MMS
9,95 ₽
Международная связь
Международные номера
с 1 MMS
9,95 ₽
Интернет
Более 15360 Мб
150 ₽
за каждые следующие 5120 Мб
Комментарий к стоимости интернета

Пакет интернета действует в поездках по России и за рубежом. Первые 100 Мб в день - на максимальной скорости, далее - на скорости не более 128 Кбит/с.
В международном роуминге интернет-трафик сверх пакета - 5 руб./Мб

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.