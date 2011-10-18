Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 100 минут1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
с 0 до 100 минутбесплатномесяцс 100 минут1,5 ₽за минуту
TELE2 России
- Внутри сети
-
бесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
9 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
69 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
с 0 до 100 SMSбесплатномесяцс 100 SMS1,5 ₽
TELE2 России
- Внутри сети
-
2,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
5 ₽
MMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
6 ₽
Интернет
- Объем трафика
- 2048 Мб
- Комментарий к стоимости интернета
-
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Другие условия
Прочие условия
Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы домашнего региона - 100.00
Комментарий
Сверх абонентской платы доступ в интернет предоставляется на условиях опции "Еще". Последовательно активируются до 5 пакетов интернета по 500 МБ. Плата за каждый пакет составляет 50 руб. и списывается в момент его активации. После исчерпания всех 5 пакетов доступ в интернет приостанавливается.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.