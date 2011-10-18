Сверх абонентской платы доступ в интернет предоставляется на условиях опции "Еще". Последовательно активируются до 5 пакетов интернета по 500 МБ. Плата за каждый пакет составляет 50 руб. и списывается в момент его активации. После исчерпания всех 5 пакетов доступ в интернет приостанавливается.