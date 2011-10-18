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Мобильный тариф от компании Tele2

Мой Алтай

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: 100 мин., 100 SMS, 2 Гб
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
с 100 минут
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
с 0 до 100 минут
бесплатно
месяц
с 100 минут
1,5 ₽
за минуту
TELE2 России
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
9 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Европа и страны Балтии
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
69 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
с 0 до 100 SMS
бесплатно
месяц
с 100 SMS
1,5 ₽
TELE2 России
Внутри сети
2,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
Все страны
Международные номера
5 ₽
MMS
Домашний регион
Другие операторы
6 ₽
Интернет
Объем трафика
2048 Мб
Комментарий к стоимости интернета

При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.

Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
399 ₽
Другие условия
Прочие условия

Включенные в тариф исходящее SMS: Все операторы домашнего региона - 100.00

Комментарий

Сверх абонентской платы доступ в интернет предоставляется на условиях опции "Еще". Последовательно активируются до 5 пакетов интернета по 500 МБ. Плата за каждый пакет составляет 50 руб. и списывается в момент его активации. После исчерпания всех 5 пакетов доступ в интернет приостанавливается.


Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.