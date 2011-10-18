Мобильный тариф от компании Tele2
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
бесплатно
- Другие операторы
-
1 ₽за минуту
- Городские номера
-
1 ₽за минуту
TELE2 России
- Внутри сети
-
бесплатно
Все операторы России
- Другие операторы
-
2 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа и страны Балтии
- Международные вызовы
-
49 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
69 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,5 ₽
TELE2 России
- Внутри сети
-
2,5 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
3,5 ₽
Интернет
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
399 ₽
Комментарий
Мобильный интернет
Без расходования интернет-трафика, включенного в тариф, абоненту предоставляется доступ к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» - через браузер телефона и официальные приложения, а также к мессенджерам «WhatsApp» и «Viber». Расходование пакета интернета, включенного в тариф, происходит, если через приложение или сайт «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» открываются страницы, содержащие ссылки, картинки, видео-ролики, для отображения которых требуется соединение с внешними ресурсами (другими сайтами), либо для доступа в интернет используется браузер, сжимающий трафик, или прокси-сервер, а также если через мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» осуществляются голосовые и видео вызовы.
Интернет-трафик для мобильного приложения Zvooq бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.
Интернет-трафик для мобильного приложения Tele2 TV бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.
Без расходования интернет-трафика, включенного в тариф, абоненту предоставляется доступ к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» - через браузер телефона и официальные приложения, а также к мессенджерам «WhatsApp» и «Viber». Расходование пакета интернета, включенного в тариф, происходит, если через приложение или сайт «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» открываются страницы, содержащие ссылки, картинки, видео-ролики, для отображения которых требуется соединение с внешними ресурсами (другими сайтами), либо для доступа в интернет используется браузер, сжимающий трафик, или прокси-сервер, а также если через мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» осуществляются голосовые и видео вызовы.
Интернет-трафик для мобильного приложения Zvooq бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.
Интернет-трафик для мобильного приложения Tele2 TV бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.