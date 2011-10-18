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Мобильный тариф от компании Tele2

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
бесплатно
Другие операторы
1 ₽
за минуту
Городские номера
1 ₽
за минуту
TELE2 России
Внутри сети
бесплатно
Все операторы России
Другие операторы
2 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
30 ₽
за минуту
Европа и страны Балтии
Международные вызовы
49 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
69 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,5 ₽
TELE2 России
Внутри сети
2,5 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,5 ₽
Все страны
Международные номера
5,5 ₽
MMS
Домашний регион
Другие операторы
3,5 ₽
Интернет
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
399 ₽
Комментарий
Мобильный интернет
Без расходования интернет-трафика, включенного в тариф, абоненту предоставляется доступ к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» - через браузер телефона и официальные приложения, а также к мессенджерам «WhatsApp» и «Viber». Расходование пакета интернета, включенного в тариф, происходит, если через приложение или сайт «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» открываются страницы, содержащие ссылки, картинки, видео-ролики, для отображения которых требуется соединение с внешними ресурсами (другими сайтами), либо для доступа в интернет используется браузер, сжимающий трафик, или прокси-сервер, а также если через мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» осуществляются голосовые и видео вызовы.
Интернет-трафик для мобильного приложения Zvooq бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.
Интернет-трафик для мобильного приложения Tele2 TV бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.