Комментарий

Мобильный интернет

Без расходования интернет-трафика, включенного в тариф, абоненту предоставляется доступ к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» - через браузер телефона и официальные приложения, а также к мессенджерам «WhatsApp» и «Viber». Расходование пакета интернета, включенного в тариф, происходит, если через приложение или сайт «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» открываются страницы, содержащие ссылки, картинки, видео-ролики, для отображения которых требуется соединение с внешними ресурсами (другими сайтами), либо для доступа в интернет используется браузер, сжимающий трафик, или прокси-сервер, а также если через мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» осуществляются голосовые и видео вызовы.

Интернет-трафик для мобильного приложения Zvooq бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.

Интернет-трафик для мобильного приложения Tele2 TV бесплатен только в сети Tele2 при нахождении абонента на территории домашнего региона. В междугороднем роуминге приложение будет расходовать общий пакет интернет-трафика.

