Мобильный тариф от компании МегаФон
Тёплый приём 2017изменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,5 ₽за минуту
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,5 ₽за минуту
Внутри группы
- Внутри сети
-
0,75 ₽за минутус 0 до 1 минутбесплатномесяц
Все операторы России
- Другие операторы
-
12,5 ₽за минуту
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
14 ₽за минуту
Абхазия
- Международные вызовы
-
8,5 ₽за минуту
Армения
- Международные вызовы
-
14,5 ₽за минуту
Грузия
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
Казахстан
- Международные вызовы
-
7 ₽за минуту
Молдова
- Международные вызовы
-
20 ₽за минуту
Мегафон Таджикистан
- Внутри сети
-
5 ₽за минуту
Таджикистан
- Международные вызовы
-
9 ₽за минуту
Узбекистан
- Международные вызовы
-
4,5 ₽за минуту
Южная Осетия
- Международные вызовы
-
4,5 ₽за минуту
Азербайджан
- Международные вызовы
-
18 ₽за минуту
Украина
- Международные вызовы
-
14 ₽за минуту
Кыргызстан
- Международные вызовы
-
10 ₽за минуту
Туркменистан
- Международные вызовы
-
9,5 ₽за минуту
Беларусь
- Международные вызовы
-
25 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
35 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
55 ₽за минуту
Китай
- Международные вызовы
-
2 ₽за минуту
Индия
- Международные вызовы
-
2 ₽за минуту
Остальные страны
- Международные вызовы
-
75 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
1,95 ₽
- Другие операторы
-
1,95 ₽
Все операторы России
- Другие операторы
-
2,8 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
5,25 ₽
Международные
- Международные номера
-
5,25 ₽
MMS
Домашний регион
- Внутри сети
-
7 ₽
- Другие операторы
-
7 ₽
Крым и Севастополь
- Другие операторы
-
10 ₽
СНГ
- Международные номера
-
10 ₽
Остальные страны
- Международные номера
-
20 ₽
МегаФон
- Внутри сети
-
7 ₽
Россия
- Другие операторы
-
7 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9,9 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.