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Мобильный тариф от компании МегаФон

Тёплый приём 2017

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Основные характеристики
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 0 ₽
  • абонентская плата 0 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 0 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 0 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Внутри сети
1,5 ₽
за минуту
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
1,5 ₽
за минуту
Внутри группы
Внутри сети
0,75 ₽
за минуту
с 0 до 1 минут
бесплатно
месяц
Все операторы России
Другие операторы
12,5 ₽
за минуту
Крым и Севастополь
Другие операторы
14 ₽
за минуту
Абхазия
Международные вызовы
8,5 ₽
за минуту
Армения
Международные вызовы
14,5 ₽
за минуту
Грузия
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Казахстан
Международные вызовы
7 ₽
за минуту
Молдова
Международные вызовы
20 ₽
за минуту
Мегафон Таджикистан
Внутри сети
5 ₽
за минуту
Таджикистан
Международные вызовы
9 ₽
за минуту
Узбекистан
Международные вызовы
4,5 ₽
за минуту
Южная Осетия
Международные вызовы
4,5 ₽
за минуту
Азербайджан
Международные вызовы
18 ₽
за минуту
Украина
Международные вызовы
14 ₽
за минуту
Кыргызстан
Международные вызовы
10 ₽
за минуту
Туркменистан
Международные вызовы
9,5 ₽
за минуту
Беларусь
Международные вызовы
25 ₽
за минуту
СНГ
Международные вызовы
35 ₽
за минуту
Европа
Международные вызовы
55 ₽
за минуту
Китай
Международные вызовы
2 ₽
за минуту
Индия
Международные вызовы
2 ₽
за минуту
Остальные страны
Международные вызовы
75 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Домашний регион
Внутри сети
1,95 ₽
Другие операторы
1,95 ₽
Все операторы России
Другие операторы
2,8 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
5,25 ₽
Международные
Международные номера
5,25 ₽
MMS
Домашний регион
Внутри сети
7 ₽
Другие операторы
7 ₽
Крым и Севастополь
Другие операторы
10 ₽
СНГ
Международные номера
10 ₽
Остальные страны
Международные номера
20 ₽
МегаФон
Внутри сети
7 ₽
Россия
Другие операторы
7 ₽
Интернет
Объем трафика
9,9 ₽
за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
313 ₽
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.