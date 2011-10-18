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Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком

190

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Основные характеристики
  • Включено в абонентскую плату: безлимитный интернет
  • Предоплатный
  • стоимость подключения: 200 ₽
  • абонентская плата 190 ₽ в месяц

Характеристики тарифа

Обязательные платежи
Абонентская плата
  • федеральный номер: 190 ₽ в месяц
  • прямой номер: 0 ₽
Подключение
  • федеральный номер: 200 ₽
  • прямой номер: 0 ₽
Тарификация
Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Городские номера
1,5 ₽
за минуту
Россия
Другие операторы
1,5 ₽
за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Россия
Другие операторы
1,5 ₽
Все страны
Международные номера
4,95 ₽
MMS
Домашний регион
Другие операторы
5 ₽
Россия
Другие операторы
5 ₽
Интернет
Объем трафика
безлимитный
Услуги международной связи
Звонки на спутниковые телефоны
300 ₽
Комментарий

В Свердловской обл. Интернет предоставляется на скорости до 512 Кбит/с. Увеличить скорость  можно с помощью линейки опций "Ускорение"

Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.