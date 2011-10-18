Мобильный тариф от компании МОТИВ Телеком
190изменить город
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 190 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 200 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
- Городские номера
-
1,5 ₽за минуту
Россия
- Другие операторы
-
1,5 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Россия
- Другие операторы
-
1,5 ₽
Все страны
- Международные номера
-
4,95 ₽
MMS
Домашний регион
- Другие операторы
-
5 ₽
Россия
- Другие операторы
-
5 ₽
Интернет
- Объем трафика
- безлимитный
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Комментарий
В Свердловской обл. Интернет предоставляется на скорости до 512 Кбит/с. Увеличить скорость можно с помощью линейки опций "Ускорение"
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.