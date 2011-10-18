Мобильный тариф от компании Yota
Базовый планшетныйизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
3,9 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
45 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
3,9 ₽
MMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
3,9 ₽
Интернет
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Комментарий
Особенности
- Тариф подключается при первом подключении SIM-карты.
- В случае неиспользования Услуг более 90 (девяносто) календарных дней
подряд, начисляется абонентская плата в размере 150 рублей в месяц.
Ограничения использования
- Тариф предназначен для использования только на сотовых телефонах, смартфонах и т.п. устройствах, поддерживающих телефонные вызовы и имеющих диагональ экрана менее 9,5 дюймов/24,13 см (далее – Мобильные устройства). Использование подключенных к вышеуказанным Тарифам/Тарифным пакетам SIM-карт на иных устройствах (включая планшетные компьютеры, модемы, роутеры, ноутбуки, стационарные компьютеры и т.п.) не допускается. В случае нарушения Клиентом вышеуказанных ограничений, Оператор вправе снизить скорость предоставления услуг Мобильного Интернета до 64 кбит/с.
- На тарифном плане скорость ограничивается до 32 кбит/с для сервисов, использующих ресурсы Сети для доступа к пиринговым файлообменным сетям (в т.ч. с использованием технологии распределенного распространения файлов BitTorrent и пр.).
Роуминг
- При перемещении абонента за пределы Домашнего региона, услуги по окончании расчетного периода (равен 30 календарным дням, начинается с момента подключения абон
- ента на любой Тариф или Тарифный пакет), следующего за расчетным периодом, в котором произошло перемещение, будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальный планшет» (при перемещении в населенные пункты - http://www.yota.ru/downloads/Places_subject_to_traffic.pdf) или «Региональный планшет» (в прочие регионы). Если абонент за последние Расчетный период не использовал услуги связи в Домашнем регионе, услуги будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальный планшет» или «Региональный планшет», соответственно, сразу по окончании расчетного периода.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.