Мобильный тариф от компании Yota
Базовый планшетный помегабайтныйизменить город
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Характеристики тарифа
Обязательные платежи
- Абонентская плата
-
- федеральный номер: 0 ₽ в месяц
- прямой номер: 0 ₽
- Подключение
-
- федеральный номер: 0 ₽
- прямой номер: 0 ₽
- Тарификация
- Поминутная
Исходящие звонки
Домашний регион
- Другие операторы
-
3,9 ₽за минуту
СНГ
- Международные вызовы
-
30 ₽за минуту
Европа
- Международные вызовы
-
45 ₽за минуту
Входящие звонки
бесплатно
SMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
3,9 ₽
MMS
Все операторы России
- Другие операторы
-
3,9 ₽
Интернет
- Объем трафика
-
9 ₽за каждый 1 Мб
Услуги международной связи
- Звонки на спутниковые телефоны
-
300 ₽
Комментарий
Особенности
- Подключение к тарифу «Базовый помегабайтный» производится при обращении абонента в КЦ.
- В случае неиспользования Услуг более 90 (девяносто) календарных дней
подряд, начисляется абонентская плата в размере 150 рублей в месяц.
Роуминг
- При перемещении абонента за пределы Домашнего региона, услуги по окончании расчетного периода (равен 30 календарным дням, начинается с момента подключения абонента на любой Тариф или Тарифный пакет), следующего за расчетным периодом, в котором произошло перемещение, будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальный планшет» (при перемещении в населенные пункты - http://www.yota.ru/downloads/Places_subject_to_traffic.pdf) или «Региональный планшет» (в прочие регионы). Если абонент за последние Расчетный период не использовал услуги связи в Домашнем регионе, услуги будут тарифицироваться на условиях тарифов «Региональный специальны планшет» или «Региональный планшет», соответственно, сразу по окончании расчетного периода.
Здесь приведены основные характеристики тарифа. Подробную информацию смотрите на сайте оператора.